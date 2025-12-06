BAHIA
Acidentes deixam mortos e fecha trechos de rodovias na Bahia
PRF atuou em quatro sinistros entre a madrugada e a noite deste sábado
Por Luan Julião
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou, ao longo desta sexta-feira, 6, quatro ocorrências graves em rodovias federais que cortam a Bahia. Três dos sinistros tiveram vítimas fatais, e dois trechos precisaram ser totalmente interditados para atendimento, destombamento e remoção de veículos.
Duas pessoas morrem em colisão frontal na BR-242
O caso mais grave aconteceu em Muquém do São Francisco, no km 621 da BR-242, por volta das 10h. Um ônibus e um Volkswagen Gol bateram de frente, e duas pessoas que estavam no automóvel morreram no local.
A força do impacto provocou o tombamento de um dos veículos e levou à interdição total da via.
Por se tratar de um ponto sem sinal de internet, a equipe da PRF permaneceu incomunicável durante parte da operação. A pista foi parcialmente liberada às 16h10, no sentido Ibotirama–Barreiras, e a circulação foi normalizada totalmente às 19h50.
Mortes também são registradas na BR-110
Minutos após a virada do dia, à 0h01, outro sinistro grave foi registrado em Paulo Afonso, no km 28,4 da BR-110. A ocorrência deixou duas pessoas mortas. A PRF não detalhou as circunstâncias do acidente, mas informou que as equipes atuaram durante a madrugada no atendimento.
BR-116 fica bloqueada para destombamento de caminhão
Em Boa Nova, região de Poções, a BR-116 também precisou ser bloqueada temporariamente. Entre 11h e 12h30, todo o fluxo foi interrompido no km 732 para destombamento e guinchamento de um caminhão que havia se acidentado no dia anterior.
Assim como na ocorrência de Muquém do São Francisco, a equipe da PRF ficou incomunicável devido à falta de sinal no local.
Motociclista morre em colisão com carro na BR-330, em Ipiaú
No início da noite, por volta das 19h, a PRF registrou mais um sinistro com morte, desta vez no km 842 da BR-330, em Ipiaú. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta, resultando na morte do condutor da moto.
A ocorrência segue em atendimento.
