HOME > BAHIA
BAHIA

Acidentes deixam mortos e fecha trechos de rodovias na Bahia

PRF atuou em quatro sinistros entre a madrugada e a noite deste sábado

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 20:40 h | Atualizada em 06/12/2025 - 21:19
Policiais rodoviários federais
Policiais rodoviários federais -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou, ao longo desta sexta-feira, 6, quatro ocorrências graves em rodovias federais que cortam a Bahia. Três dos sinistros tiveram vítimas fatais, e dois trechos precisaram ser totalmente interditados para atendimento, destombamento e remoção de veículos.

Duas pessoas morrem em colisão frontal na BR-242

O caso mais grave aconteceu em Muquém do São Francisco, no km 621 da BR-242, por volta das 10h. Um ônibus e um Volkswagen Gol bateram de frente, e duas pessoas que estavam no automóvel morreram no local.

A força do impacto provocou o tombamento de um dos veículos e levou à interdição total da via.

Por se tratar de um ponto sem sinal de internet, a equipe da PRF permaneceu incomunicável durante parte da operação. A pista foi parcialmente liberada às 16h10, no sentido Ibotirama–Barreiras, e a circulação foi normalizada totalmente às 19h50.

Mortes também são registradas na BR-110

Minutos após a virada do dia, à 0h01, outro sinistro grave foi registrado em Paulo Afonso, no km 28,4 da BR-110. A ocorrência deixou duas pessoas mortas. A PRF não detalhou as circunstâncias do acidente, mas informou que as equipes atuaram durante a madrugada no atendimento.

BR-116 fica bloqueada para destombamento de caminhão

Em Boa Nova, região de Poções, a BR-116 também precisou ser bloqueada temporariamente. Entre 11h e 12h30, todo o fluxo foi interrompido no km 732 para destombamento e guinchamento de um caminhão que havia se acidentado no dia anterior.

Assim como na ocorrência de Muquém do São Francisco, a equipe da PRF ficou incomunicável devido à falta de sinal no local.

Motociclista morre em colisão com carro na BR-330, em Ipiaú

No início da noite, por volta das 19h, a PRF registrou mais um sinistro com morte, desta vez no km 842 da BR-330, em Ipiaú. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta, resultando na morte do condutor da moto.

A ocorrência segue em atendimento.

