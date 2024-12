Adolescente suspeito de provocar morte de motociclista é indiciado

- Foto: Reprodução

O adolescente suspeito de usar a linha de cerol que atingiu e matou o trabalhador rural Adenilson Moraes de Araújo, de 37 anos, foi indiciado por ato análogo a homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação é da Polícia Civil, que já concluiu o inquérito.

O acidente ocorreu em 1º de setembro, no km 714 da BR-101 — trecho de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adenilson trafegava pela via quando foi atingido pela linha. O cerol provocou um corte profundo no pescoço dele, que perdeu o controle do veículo e caiu. O homem morreu no local.

A investigação policial apontou que três adolescentes empinavam pipa, mas apenas um deles, um rapaz de 17 anos, foi apontado como autor do ato.

Uso proibido

O uso do cerol, substância que mistura cola com vidro, já é proibido pelo Código Penal Brasileiro, com base no artigo 132, que define como crime "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente".