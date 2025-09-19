Agricultor se surpreende com mandioca de 2 metros colhida na Bahia

Situação aconteceu na cidade de Conceição do Coité - Foto: Arquivo Pessoal

Um agricultor que mora na cidade de Conceição do Coité, região do sisal na Bahia, ficou surpreso após colher uma mandioca de aproximadamente dois metros de comprimento na sua propriedade. A situação aconteceu no dia 11 de setembro, próximo ao distrito de Bandiaçu.

Ao g1, Railton Santana contou que foi a primeira vez que encontrou uma raiz desse tamanho. "Ela passa de dois metros. Nunca tinha visto uma mandioca desse porte. Já colhi outras grandes, mas não tão comprida assim”, afirmou.

Apesar do tamanho, a raiz não vai ser comercializada. Santana disse que a produção da sua propriedade, que inclui mandioca, milho e feijão, é apenas para o consumo próprio,

Railton disse que recebeu muitas curtidas nas redes sociais onde o assunto rendeu.