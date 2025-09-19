Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Agricultor se surpreende com mandioca de 2 metros colhida na Bahia

Railton Santana contou que a raiz foi colhida na sua propriedade

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 7:13 h
Situação aconteceu na cidade de Conceição do Coité
Situação aconteceu na cidade de Conceição do Coité

Um agricultor que mora na cidade de Conceição do Coité, região do sisal na Bahia, ficou surpreso após colher uma mandioca de aproximadamente dois metros de comprimento na sua propriedade. A situação aconteceu no dia 11 de setembro, próximo ao distrito de Bandiaçu.

Ao g1, Railton Santana contou que foi a primeira vez que encontrou uma raiz desse tamanho. "Ela passa de dois metros. Nunca tinha visto uma mandioca desse porte. Já colhi outras grandes, mas não tão comprida assim”, afirmou.

Apesar do tamanho, a raiz não vai ser comercializada. Santana disse que a produção da sua propriedade, que inclui mandioca, milho e feijão, é apenas para o consumo próprio,

Railton disse que recebeu muitas curtidas nas redes sociais onde o assunto rendeu.

Bahia Conceição do Coité Mandioca gigante

x