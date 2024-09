Ampliação da saúde na Bahia marca cerimônia de 50 anos do Monte Tabor

O evento reuniu a presidente do Monte Tabor Laura Ziller e figuras públicas como o Cardeal Arcebispo Dom Sérgio da Rocha - Foto: Divulgação | @jrgoisfotografia

Para comemorar os 50 anos de promoção de serviços à saúde e educação através de uma rede pelo estado da Bahia, o Monte Tabor, Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, promoveu no domingo, 25, um evento com o mote “Ide, Ensinais e Curai” para celebrar o alcance da instituição à população baiana.

O evento aconteceu às 11h, e reuniu a presidente do Monte Tabor Laura Ziller e figuras públicas como o Cardeal Arcebispo Dom Sérgio da Rocha, o vice-governador Geraldo Júnior, a diretora médica Liliana Ronzoni e o secretário de Saúde do município, Alexandre Reis.

Para o diretor executivo do Monte Tabor, Dioney Mascarenhas, as ampliações de serviço de saúde e educação trouxeram inovação para a Bahia, e representam a utilização de novas tecnologia para a sociedade baiana.

“Esse acesso a tecnologia foi uma grande novidade quando Monte Tabor chegou aqui. Quando chegou aqui, fez o laboratório de análises clínicas e toxicologia que não existia, que foi apoio importante para o polo petroquímico de Camaçari mensurar quais eram os níveis de toxicidade em colaboradores. Década de 80 inaugurou um ambulatório multiespecialidades. Nos anos 90, inaugurou o Hospital São Rafael, que trouxe um conceito de medicina de excelência. Esse 50 anos é um grande marco pra poder dizer pra gente e pra sociedade que tudo aquilo que foi feito até então valeu a pena e que a gente está próximo pronto para poder enfrentar os próximos”, disse ele.

Atualmente, em Salvador, os serviços são promovidos pelo Luigi Verzé Ambulatório Social, poliambulatório multiespecialidades com atendimento gratuito feito por médicos e profissionais de saúde, todos eles voluntários, e o BENJAMIM – Centro Tratamento de Úlceras e Doenças Venosas.

Além da capital baiana, o Monte Tabor corresponde a Missão Barra, que leva assistência de saúde à população dos vilarejos da região semiárida do município de Barra, a 700 km de Salvador.

Como Organização Social, o Monte Tabor colaborou com o Estado da Bahia e as Prefeituras de Salvador e de Barra na gestão e administração de estruturas públicas, como o Hospital Deputado Luís Magalhães, em Porto Seguro, o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, a Unidade de Emergência São Marcos, em Salvador e o Hospital Municipal Ana Mariani, em Barra.

Próximos passos

O diretor disse ainda que a instituição continua com o objetivo de promover saúde, educação e assistência social, dessa vez, ampliando o uso da tecnologia e da Inteligência Artificial.

“Nós temos junto com uma startup uma parceria para produção de software para predição do comportamento das feridas dos nossos pacientes O paciente muitas vezes chega na nossa instituição com aquelas feridas grandes e que a gente trata fazendo curativos especiais, mas a gente verificou que um percentual pequeno dessa população não tenha ferida fechada. O uso da inteligência artificial vai fazer com que a gente já na primeira consulta a gente tire uma foto daquela ferida, a inteligência artificial vai entender aquela ferida e vai dizer se aquele paciente é um paciente que evolui, que vai evoluir pro tratamento convencional ou se ele precisa de um outro tipo de terapia.

História

Fundada em 1974 pelo professor e sacerdote italiano D. Luigi Maria Verzé, a instituição atua nas áreas da saúde, educação e assistência social, desenvolvendo programas que visam promover o desenvolvimento humano e social.

Em 1980 foi inaugurado o Laboratório de Patologia Clínica e Toxicologia. Em 1985, além do Ambulatório, foi inaugurada a Igreja São Rafael, como atividade eclesial e social. Após isso vem o Hospital São Rafael (HSR), em 1990. Alguns anos depois o Monte Tabor construiu a Igreja São Judas Tadeu e também a Creche Amor ao Próximo, que fica no bairro de Nova Esperança, em Salvador.