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Aniversário de Itabela terá show de Igor Kannário

Celebrações incluem shows gratuitos, competição de quadrilhas e anúncios de novos investimentos

Redação
Por Redação
Itabela completa 37 anos de emancipação política neste domingo, 14
Itabela completa 37 anos de emancipação política neste domingo, 14 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A celebração pelos 37 anos de emancipação política de Itabela, no extremo sul da Bahia, promete reunir milhares de pessoas neste fim de semana e ao longo de todo o mês de junho. Com uma programação gratuita que combina atividades esportivas, shows, festival de quadrilhas juninas e anúncios de novos investimentos públicos, a expectativa é impulsionar o turismo, fortalecer o comércio e a economia local.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), com apoio do Governo da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), a programação teve início nesta sexta-feira, 12, com o tradicional Passeio Ciclístico, reunindo alunos, atletas e toda a comunidade em um momento de integração e celebração.

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Neste sábado, 13, a agenda acontece na Praça do Café. A partir das 17h, o público poderá aproveitar música ao vivo e acompanhar - em um telão instalado no local -, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, marcada para às 19h.

A partir das 21h, o cantor Igor Kannário comanda a festa com um show marcado por sucessos do pagode. Em seguida, a animação continua ao som de Eduardinho dos Teclados, além da apresentação do cantor local Iakso Danadinho, que completa a grade de atrações da noite.

As comemorações seguem no domingo, 14, com a realização do 6º Festival Regional de Quadrilhas Juninas, na Praça da Matriz. O evento, já consolidado como uma das principais manifestações culturais da região, reunirá grupos juninos de diversos municípios e distribuirá mais de R$ 25 mil em premiações.

Encerrando a programação festiva, a partir das 22h, haverá o show da tradicional Banda Lordão, uma das mais importantes e respeitadas bandas de forró da Bahia, conhecida por sua trajetória de sucesso e por arrastar multidões em festas populares por todo o estado.

Segundo o prefeito de Itabela, Ricardo Flauzino (PSD), “também vamos levar a festa para os distritos de Monte Pascoal e Montinho, nos dias 19 e 20 de junho, garantindo que essa celebração chegue a todo o município. Será um mês de muitas conquistas e comemorações para o nosso povo”.

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