Após surto psicótico, homem desaparece na Região Metropolitana

Leandro teve surto psicótico e está desaparecido há 10 dias - Foto: Arquivo pessoal

Há dez dias, a família do ajudante de pedreiro Leandro Santana Mendes, 37 anos, tentam, incansavelmente, saber seu paradeiro. Ele desapareceu no dia 12 de abril, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, após ter um surto psicótico.

U, como é mais conhecido, foi visto pela última vez no bairro Varginha, localidade onde mora com a família. "Ele sempre tem esses surtos. Mas, quando foi no sábado, teve outro surto e saiu correndo descalço e sem camisa. A gente tentou alcançar ele, mas, não conseguimos. Até hoje, não conseguimos encontrá-lo, já fomos na delegacia [25ª DT/ Dias D'Ávila] fazer o b.o. {Boletim de Ocorrência] e nada dele aparecer. A gente está com medo que façam alguma coisa com ele porque ele está em surto", disse Mônica Almeida, irmã de Leonardo.

Segundo ela, populares informaram tê-lo visto no bairro Morrinho, na mesma cidade onde desapareceu. "A única notícia que tivemos foi que ele foi visto em um bairro aqui na cidade onde moramos, em Dias D'Ávila. O povo falou que viu ele, mas fomos lá e não o encontramos. Disseram [polícia] que é para aguardar. Até ligamos para o Bombeiro para procurar na mata. Minha mãe está muito desesperada e ela tem problema de saúde", lamentou a mulher.

Em conversa com o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias D'ávila, a reportagem foi informada de que o caso está sendo investigado. Qualquer informação sobre o paradeiro de Leandro pode entrar em contato através do número (71) 99653-5258.