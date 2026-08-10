Apostadores da Bahia acertam Mega-Sena acumulada em R$ 164 milhões

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O concurso 3042 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 164 milhões, foi sorteado neste domingo, 09, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal. Entre os sortudos, dez baianos acertaram a quina com prêmio mínimo de R$ 22.927,51.

As dezenas sorteadas foram: 02, 05, 10, 35, 40 e 53.



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Apostas vencedoras na Bahia

A quina da Mega, apostas com 5 acertos, foi garantida por dez baianos de diferentes partes do estado. Todos levaram uma bolada de mais de R$ 20 mil.

Em Salvador, foram 5 apostas vencedoras, sendo quatro com cota única, ou seja, uma só pessoa leva todo o prêmio DE R$ 22.927,51. A maior parte dos jogos foram feitos de maneira digital, mas os realizados em lotéricas físicas aconteceram na Loteria Araujo e na Loteria Hiper Cabula.

As demais cidades com vencedores foram Guanambi, Lauro de Freitas, Poções, Santa Rita de Cássia e Senhor do Bonfim.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:

Sena: 6 acertos;

6 acertos; Quina: 5 acertos;

5 acertos; Quadra: 4 acertos.

Dias e horários dos sorteios

Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Jogos especiais

Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:

Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.

os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica. Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos. Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.

Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de duas formas: