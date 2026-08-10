LOTERIAS
Apostadores da Bahia acertam Mega-Sena acumulada em R$ 164 milhões
Ao todo foram 10 baianos sortudos em diferentes partes do estado
O concurso 3042 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 164 milhões, foi sorteado neste domingo, 09, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal. Entre os sortudos, dez baianos acertaram a quina com prêmio mínimo de R$ 22.927,51.
As dezenas sorteadas foram: 02, 05, 10, 35, 40 e 53.
Apostas vencedoras na Bahia
A quina da Mega, apostas com 5 acertos, foi garantida por dez baianos de diferentes partes do estado. Todos levaram uma bolada de mais de R$ 20 mil.
Em Salvador, foram 5 apostas vencedoras, sendo quatro com cota única, ou seja, uma só pessoa leva todo o prêmio DE R$ 22.927,51. A maior parte dos jogos foram feitos de maneira digital, mas os realizados em lotéricas físicas aconteceram na Loteria Araujo e na Loteria Hiper Cabula.
As demais cidades com vencedores foram Guanambi, Lauro de Freitas, Poções, Santa Rita de Cássia e Senhor do Bonfim.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.
O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:
- Sena: 6 acertos;
- Quina: 5 acertos;
- Quadra: 4 acertos.
Dias e horários dos sorteios
Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Jogos especiais
Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:
- Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.
Onde apostar?
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As apostas podem ser feitas de duas formas:
- Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
- Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.