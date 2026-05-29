Apostas baianas faturam mais de R$ 85 mil na Mega-Sena

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Depois que um sorteio da Lotomania consagrou uma aposta feita em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com um prêmio de R$ 8,9 milhões, foi a vez de mais dois sortudos baianos faturarem alto, dessa vez no concurso nº 3012 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal.

Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 85 mil na noite de quinta-feira, 18.

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O primeiro bilhete foi registrado na Casa Lotérica Noroeste, na cidade de Coribe, no extremo Oeste da Bahia. Já a segunda foi em Coronel João Sá, no Nordeste baiano, na lotérica Chance de Ouro. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 6,00.

Cada um dos vencedores levou R$ 42.953,33, totalizando R$ 85.906.66 em prêmios para a Bahia.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).