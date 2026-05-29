SORTUDOS
Apostas baianas faturam mais de R$ 85 mil na Mega-Sena
Apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados
Depois que um sorteio da Lotomania consagrou uma aposta feita em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com um prêmio de R$ 8,9 milhões, foi a vez de mais dois sortudos baianos faturarem alto, dessa vez no concurso nº 3012 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal.
Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 85 mil na noite de quinta-feira, 18.
O primeiro bilhete foi registrado na Casa Lotérica Noroeste, na cidade de Coribe, no extremo Oeste da Bahia. Já a segunda foi em Coronel João Sá, no Nordeste baiano, na lotérica Chance de Ouro. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 6,00.
Cada um dos vencedores levou R$ 42.953,33, totalizando R$ 85.906.66 em prêmios para a Bahia.
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Como e onde sacar?
O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:
- Comprovante de identidade original com CPF
- Recibo de aposta original e premiado
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
Até quando é possível sacar?
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).