FOI VOCÊ?

Apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam quase R$ 30 mil

Três cidades baianas têm apostas premiadas

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/01/2026 - 9:15 h
Quina da Mega-Sena rende prêmio a apostadores da Bahia
Quina da Mega-Sena rende prêmio a apostadores da Bahia

Três apostas registradas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite deste sábado, 17, e garantiram um prêmio de R$ 29.835,57 para cada vencedor. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

As apostas premiadas foram feitas nas cidades de Eunápolis, Salvador e Santo Amaro. Todas foram apostas simples, com seis números marcados e registradas presencialmente em casas lotéricas. Entre elas, apenas a aposta de Santo Amaro participou de um bolão; as demais foram apostas individuais.

O concurso 2961 da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 10, 13, 35, 55, 65 e 69.

No total, 74 apostas em todo o país acertaram cinco dezenas e receberam o mesmo valor pago às apostas baianas. Já 4.863 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 748,36 cada.

Com o prêmio acumulado, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira, 20, é de R$ 50 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 55.405.092,00.

Apostas premiadas na Bahia

  • Eunápolis: aposta registrada na Loteria Santos Dumont (Casa Lotérica Santos Dumont LTDA), aposta simples, física, sem bolão.
  • Salvador: aposta feita na Casa Lotérica Esperança (Casa Lotérica Esperança LTDA), aposta simples, física, sem bolão.
  • Santo Amaro: aposta registrada na lotérica Aposte e Ganhe (Casa Lotérica Santo Amaro LTDA), aposta simples, física, com bolão.

x