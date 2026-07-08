Bahia convoca 535 universitários para estágio em órgãos públicos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Estado da Bahiae a Secretaria da Administração (Saeb) convocaram 535 universitários para atuar em órgãos da Administração Estadual. O chamamento é o terceiro relativo ao Edital de Abertura de Inscrições no 001/2026.

A relação dos classificados pode ser conferida no site ba.gov.br/administração e os selecionados também receberão uma mensagem via Whatsapp informando a alteração do seu status na plataforma BA.GOV.BR (www.ba.gov.br).

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A seleção contempla estudantes de 68 diferentes cursos para atuar em Salvador e 207 nos municípios do interior, com oportunidades em 45 órgãos públicos.

Os estudantes selecionados têm entre os dias 13 a 24 de julho para entrar em contato, por telefone ou e-mail, com as unidades de Recursos Humanos dos órgãos onde irão atuar, para obter informações sobre a entrega da documentação.

Sobre a bolsa

O programa de estágio possui duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto nos casos de alunos com deficiência.

Além disso, contém carga horária de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 607,00, além de auxílio-transporte e férias remuneradas.