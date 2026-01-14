Menu
ASCENSÃO

Bahia é 3º estado que mais aumentou faturamento com turismo em 2025

No período, o Brasil faturou R$ 185 bilhões

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/01/2026 - 8:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia é 3º estado que mais aumentou faturamento com turismo em 2025
-

A Bahia foi o terceiro estado que mais aumentou o faturamento com turismo em 2025, ano recorde em que o setor, em nível nacional, faturou R$ 185 bilhões. Os dados são da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e correspondem ao período entre janeiro e outubro do ano passado.

No acumulado, a Bahia cresceu 9,6% em comparação ao mesmo período de 2024, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul (13,5%) e Amazonas (11,1%).

Aumento do faturamento nacional

O faturamento com turismo em 2025 no Brasil, corresponde ao maior valor já registrado na história do setor, desde a primeira edição da pesquisa, em 2011.

Em comparação ao mesmo período de 2024, houve uma alta de 6,4%. No levantamento de 2025, os dados foram positivos para quase todos os segmentos, mas o transporte aéreo de passageiros teve destaque, apresentando um faturamento de R$ 48 bilhões, e uma alta de 10,2% na comparação com a mesma época do ano anterior.

Já o setor de alimentação também aparece chegou a R$ 28,3 bilhões, uma alta de 6,2% no mesmo comparativo. No entanto, no quesito crescimento percentual, o setor de alojamento levou a melhor, faturando R$ 22,6 bilhões, aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Destaque em outubro

O destaque anual ficou com o mês de outubro, que sozinho faturou R$ 19,4 bilhões, um crescimento de 6,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Além disso, o mês foi o terceiro melhor resultado da série histórica anual, ficando atrás apenas dos meses de janeiro, quando o faturamento do setor alcançou R$ 21,2 bilhões, e julho, com R$ 197 bilhões.

Bahia economia faturamento Turismo turismo baiano

x