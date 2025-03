Bahia é o estado que tem mais custos com detentos no Brasil

Bahia tem despesa mensal por preso de R$ 4.367,55 - Foto: Divulgação / Seap

A Bahia ficou em primeiro lugar, entre os estados que mais gastam com detentos no Brasil. Segundo dados do painel Custo do Preso, mantido e atualizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o tem despesa mensal por preso de R$ 4.367,55. Aparecem na sequência Amazonas, com R$ 4.199,99, e Tocantins, com R$ 4.088,05. Em último, está o Espírito Santo, com R$ 1.105,14. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com o levantamento, o custo médio de cada detido nos presídios estaduais oscilou entre R$ 1,1 mil e R$ 4,3 mil por mês, em 2024. Isso significa que o custo anual de cada detento variou entre R$ 13,2 mil e R$ 52,4 mil.

A Senappen inclui no cálculo de custo do preso todo o valor referente à folha de pagamento dos servidores do sistema prisional, assim como os gastos com manutenção das unidades, alimentação, taxas de água, luz e telefone, equipamentos de segurança, materiais de limpeza, higiene pessoal, colchões, uniformes, roupas de cama e outros.

De modo geral, os salários dos servidores consomem a maior parte do valor empregado na manutenção do sistema prisional. Dos quase R$ 20,7 bilhões investidos no ano passado e informados, até o momento, no painel da Senappen, R$ 14,2 bilhões foram com despesa de pessoal, e o restante, quase R$ 6,5 bilhões, foi direcionado a outras despesas.