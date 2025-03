Vereador de cidade baiana é transferido para presídio

Edivan é acusado de agredir a mulher com golpes de faca - Foto: Reprodução Redes Sociais

O vereador de Santo Antônio de Jesus, Edivan de Jesus Santos (União Brasil), foi transferido, na manhã dessa sexta-feira, 21, para o Conjunto Penal de Valença, depois de passar nove dias detido na carceragem da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus).

Ele foi preso preventivamente no dia 12 de março, na Ilha de Boipeba, Baixo Sul do estado, por tentativa de feminicídio contra a mulher, Michele Costa. O crime ocorreu em 22 de fevereiro deste ano, durante uma discussão. Na época do fato, a mulher procurou a polícia civil para denunciar que havia sido agredida com uma faca e um pedaço de madeira pelo homem. Ela precisou ser atendida em uma unidade de saúde do estado.

Um dia depois da prisão do marido, Michele deu entrevista à Rádio Clube FM de Santo Antônio de Jesus e negou as agressões e inocenou o vereador licenciado. "Eu me arrependi de vir falar a verdade do que aconteceu. Eu não achava que ia ter essa repercussão", disse ela, na época.