Nilo Jorge Leão é pioneiro sobre cirurgia robótica em caso de câncer

Nilo Jorge Leão participa do maior evento da Europa e o segundo maior do mundo de Urologia - Foto: Divulgação

Urologista baiano, Nilo Jorge Leão é o único representante nordestino a participar do Congresso Europeu de Urologia, que acontece em Madrid, na Espanha, de 21 a 24 de março.

O evento, que é o maior da Europa e o segundo maior do mundo na especialidade, reúne mais de 13 mil participantes e apresenta mais de seis mil trabalhos científicos. O especialista apresenta o primeiro estudo 100% baiano aprovado pelo congresso.

O trabalho, de alta complexidade técnica, relata uma cirurgia robótica realizada em uma paciente com apenas um rim, acometido por câncer. A abordagem permitiu não só a retirada do tumor, como também a preservação do órgão, garantindo a cura da paciente. Um feito que destaca a excelência da medicina produzida na Bahia em um dos mais importantes palcos da urologia mundial.

Coordenador e fundador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), Nilo Jorge Leão chefia o núcleo de Uro-oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), coordena os serviços de Urologia dos Hospitais Mater Dei Salvador e Municipal de Salvador e é sócio da Uroclínica da Bahia.