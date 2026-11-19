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A Bahia está entre os estados que serão atingidos por condições de tempestade neste domingo, 22. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, classificado como de perigo potencial, que prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo em áreas sob aviso.

O alerta está previsto para começar às 9h33 de domingo e permanecer em vigor até as 23h59 do mesmo dia. Entre as regiões incluídas está a Região Metropolitana de Salvador, além de outras áreas do interior baiano.

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Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h.

Apesar da intensidade prevista, o instituto considera baixo o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Alerta também atinge outros estados

Além da Bahia, o aviso meteorológico abrange áreas de outros 16 estados e do Distrito Federal, distribuídas pelas cinco regiões do país.

Entre os locais afetados estão municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O alerta também inclui regiões metropolitanas de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Cuidados durante a tempestade

Diante da previsão, o Inmet recomenda que a população adote medidas de segurança, especialmente durante as rajadas de vento.