Siga o A TARDE no Google

Conhecido nacionalmente após se envolver em uma ocorrência de resgate de um gato que teria sido vítima de maus-tratos, Roberto Monteiro, popularmente chamado de Roberto Pé na Porta, anunciou uma parceria com o Governo da Bahia para disponibilizar 100 vagas de castração gratuita de animais em Salvador.

A iniciativa será realizada nesta sexta-feira, 20 e no sábado, 21, no Skate Park, localizado no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário. A ação conta com a parceria da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O anúncio foi feito por Roberto nas redes sociais. Inicialmente, a previsão era de que os atendimentos acontecessem na Praça do Sol, mas o local precisou ser alterado.

Em vídeo publicado na internet, Roberto explicou a mudança e apresentou o novo endereço da mobilização.

"Infelizmente, nós vamos ter que alterar o local no qual iríamos realizar as 100 castrações. A gente disse que seria feito lá na Praça do Sol, porém, junto agora com o Governo do Estado e o VLT aqui no Subúrbio, nós vamos estar realizando em um novo endereço."

Ao apresentar o espaço escolhido, o ativista destacou a localização no Subúrbio Ferroviário e convidou a população a participar da iniciativa.

"Vamos comigo que eu vou te mostrar onde é o endereço. Aqui não é o lugar que leva nada ao lugar nenhum. Aqui é o Subúrbio de Salvador. Estamos localizados aqui no Skate Park, em Praia Grande."

Roberto também confirmou que as 100 vagas serão distribuídas entre os dois dias de atendimento e garantiu que haverá estrutura para receber os animais.

"Vou trazer gente, pode ter certeza, e vou disponibilizar as 100 castrações no dia de amanhã e no dia de sábado. Pode vir e trazer os seus animais, que nós vamos atender da melhor forma. E pode estar tranquilo: vamos ter a melhor estrutura para poder te atender, e pode ter certeza que o seu animal vai ser castrado e vai ser cuidado da melhor forma."

Quem é Roberto Pé na Porta?

Roberto Monteiro ganhou projeção nacional após uma ocorrência envolvendo o resgate de um gato. Na ocasião, denúncias de vizinhos apontavam que o animal estaria sendo vítima de maus-tratos por um homem. A tentativa de resgate acabou desencadeando uma discussão, acusações e episódios de agressão, fazendo com que o caso repercutisse nas redes sociais e em veículos de comunicação de todo o país.

Desde então, Roberto passou a ser conhecido como Pé na Porta, apelido que ganhou destaque durante a repercussão do episódio.

Agora, ele mobiliza uma nova iniciativa voltada à causa animal, com a oferta de 100 vagas para castração gratuita no Subúrbio Ferroviário de Salvador.