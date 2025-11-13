Bahia garante apoio e transporte gratuito no ENEM 2025

- Foto: Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) chega à sua reta final neste domingo, 16, quando os candidatos de todo o país encaram as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Na Bahia, uma grande mobilização da Secretaria da Educação do Estado (SEC) vai garantir apoio, acolhimento e transporte gratuito aos milhares de estudantes que participarão do exame.

Os portões abrem ao meio-dia, mas, desde as primeiras horas da manhã, equipes da SEC estarão espalhadas por pontos estratégicos de Salvador, Lauro de Freitas e do interior. A ação inclui a distribuição de kits com canetas, garrafas de água e barras de cereal.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, acompanhará a movimentação na porta da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no bairro do Cabula. No primeiro domingo de provas, ela esteve no Colégio Central, em Nazaré, reforçando o compromisso da gestão estadual com o sucesso dos estudantes.

"Muitos esquecem a caneta, ficam nervosos, e a gente está aqui para apoiar”, destacou.

Transporte gratuito

Além da presença das equipes, o governo estadual articulou, em parceria com as prefeituras, transporte gratuito para os participantes. Em Salvador, tanto o metrô quanto os ônibus poderão ser usados sem custo pelos inscritos.

Para o embarque no metrô, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto nas catracas exclusivas; já nos ônibus, o acesso gratuito será possível com o Salvador Card Estudantil, entre 10h e 22h. No interior, a SEC garantiu transporte municipal para candidatos que precisarão se deslocar até cidades onde as provas serão aplicadas.

Enem 2025

Neste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) ampliou de 162 para 175 o número de municípios baianos com locais de prova, resultado direto da articulação com o governo estadual. A Bahia soma 428 mil inscritos, o maior número do Nordeste, entre eles, 104 mil estudantes concluintes do Ensino Médio das redes públicas.

A preparação dos alunos foi intensificada ao longo do ano letivo. Além das aulas regulares, a SEC promoveu lives, rodas de conversa, simulados, caravanas e o Aulão Prepara ENEM, além do concurso Redação Nota 1000. O tema da redação de 2025, “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, chegou a ser previsto por professores e alunos da rede estadual.

O desempenho dos estudantes baianos também tem se destacado nacionalmente. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Bahia foi o terceiro estado brasileiro com mais aprovações em universidades usando notas do ENEM e o quarto com maior número de redações acima de 980 pontos na edição anterior.

O resultado do ENEM 2025 está previsto para ser divulgado em janeiro do próximo ano, e, até lá, o sentimento entre os estudantes e educadores é de confiança e esperança.