Bahia oferece cirurgia de redução de mamas pelo SUS; saiba mais

Em Salvador, sete hospitais realizam a cirurgia - Foto: Divulgação Sesab

Há anos a recepcionista Ingrid Pereira Mascarenhas, 31 anos, vinha tentando realizar um de seus maiores sonhos: reduzir as mamas. Por falta de condições financeiras, ela até já tinha deixado a esperança de lado, mas, em janeiro deste ano, ficou sabendo que poderia, enfim, passar por uma cirurgia sem custo algum.

Ingrid é uma das 227 mulheres que participaram do mutirão de mamoplastia redutora, no Hospital Estadual 2 de Julho, no bairro da Barra, em Salvador, através do programa Saúde Mais Perto. De março até o dia 7 de julho, 519 cirurgias foram realizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), na Bahia.

O número representa um aumento de 47,44%, quando se comparado ao ano de 2024. Em todo o ano passado, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) registrou 352 intervenções de caráter reparador. Ingrid fez a cirurgia em 27 de maio último.

"Estou realizada, minha autoestima está lá em cima. Foi uma experiência que, se eu pudesse, voltaria tudo novamente. Primeiramente, agradeço a Deus, depois ao SUS e ao programa Saúde Mais Perto", revelou a recepcionista.

Ingrid lembrou ainda que por causa dos seios grandes, além de muitas dores nas costas, também sentia falta de ar. No procedimento, os médicos retiraram mais de um quilo e 200 gramas das duas mamas.

Saúde Mais Perto

As cirurgias são autorizadas pelo SUS em casos de gigantomastia, uma condição rara que faz com que as mamas cresçam excessivamente e exceda o tamanho 48 do sutiã. Além disso, segundo a Sesab, o sistema ampliou o acesso a cirurgias especializadas, que garantem atendimento resolutivo para mulheres que têm problemas funcionais decorrentes da hipertrofia mamária, que causam desconforto físico como dores nas costas, ombros e pescoço e também psicológico.

Conforme o médico Guilherme Queiroz, que está à frente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Mulher e é responsável por coordenar o mutirão no Hospital 2 de Julho, existem casos em que o SUS autoriza a cirurgia para mulheres com mamas que não excedem o tamanho 48.

"Logicamente, há casos especiais, como pacientes muito baixas, com número 46, mas que já apresentam problemas ortopédicos sérios. A mama grande, por si só, não indica cirurgia; é preciso haver alterações funcionais”, explicou ele.

“O que define a cirurgia como reparadora é o impacto funcional das mamas excessivamente grandes sobre a saúde da paciente. Muitas delas apresentam deformidades na coluna, como escoliose e hérnias, além de dores intensas e uso contínuo de anti-inflamatórios. Isso prejudica o trabalho, a qualidade de vida e a autoestima”, disse Queiroz.

A diretora de Programação e Desenvolvimento da Gestão Regional (Dipro), da Superintendência de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde da Sesab, Fernanda Lima, a ação “ampliou o acesso a partir da oferta do serviço e reduziu a demanda reprimida".

Quem pode fazer a cirurgia

O Saúde Mais Perto é voltado para pacientes com gigantomastia e que possuam Índice de Massa Corporal (IMC) abaixo de 30.

“Têm chegado muitas mulheres com mamas pequenas e caídas, desejando apenas um levantamento, o que é um procedimento estético e não é realizado pelo SUS. Também recebemos pacientes com mamas grandes, mas que estão com sobrepeso ou obesidade importante. A mama pode parecer grande por conta do excesso de gordura, mas quando há perda de peso, a indicação para cirurgia desaparece”, pontuou o cirurgião.

“A obesidade aumenta significativamente as complicações cirúrgicas. A recomendação é que a paciente esteja mais próxima do peso ideal, o que reduz riscos e melhora os resultados. Não exigimos que seja magérrima, mas é fundamental estar dentro de um limite seguro”, concluiu ele.

Para ter acesso ao programa na Bahia a paciente tem que ter indicação cirúrgica e estar cadastrada no Sistema Lista Única, por meio da Secretaria Municipal de Saúde do município de residência e, no momento do cadastro, apresentar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e a requisição médica.

Onde fazer a cirurgia

Salvador

Maternidade Maria da Conceição de Jesus

Hospital Estadual da Mulher

Hospital 2 de Julho

Hospital Aristides Maltez

Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Hospital Municipal de Salvador

Hospital Santo Antônio

Camaçari

Maternidade Regional de Camaçari

Hospital do Polo

Hospital Geral de Camaçari

Feira de Santana

Hospital Dom Pedro de Alcântara

Hospital Inácia Pinto Santos - Hospital da Mulher

Nazaré

Hospital Gonçalves Martins

Porto Seguro

Hospital de Cirurgias Eletivas

Brumado