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CONHECIMENTO

Escola de surf promove formação de novos instrutores em Praia do Forte

Projeto possui o objetivo de qualificar novos profissionais

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Formação de instrutores na Bahia
Formação de instrutores na Bahia - Foto: Divulgação

A Escola ForteSurf promoverá, entre os dias 10 e 11 de novembro, uma formação de instrutores na Praia do Forte, na Bahia, em parceria com o Instituto Baleia Jubarte.

A iniciativa, idealizada pelo surfista e educador Carlos Silva, conhecido como Litinho, fundador da escola, tem como objetivo qualificar novos profissionais do surfe e compartilhar conhecimentos.

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“Quero compartilhar aquilo que aprendi ao longo de todos esses anos e contribuir para a formação de profissionais mais preparados. O surf cresceu muito, e precisamos acompanhar essa evolução, valorizando o trabalho dos instrutores e elevando a qualidade das experiências oferecidas aos alunos”, afirma Litinho.

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Sobre Carlos Silva, o Litinho

Carlos Silva, o Litinho, fundou a Escola ForteSurf em 2000. Ao longo de sua trajetória, o educador desenvolveu metodologias de ensino, como o ‘Método ForteSurf’, fundamentado em três pilares: corpo, mente e espírito. Essa metodologia busca proporcionar uma nova experiência de aprendizagem.

Fora das salas de aulas, Litinho participa ativamente de campeonatos de surf. Em 2008, o educador participou da preparação do atleta Leandro Alberto, que conquistou o título brasileiro de surf e garantiu uma vaga para representar o Brasil no ISA World Surfing Games, em Portugal.

Veja:

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Bahia Praia do Forte Surf

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