Bahia volta a ter cidade com título de “mais fria do Nordeste”

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As cidades baianas estão ficando cada vez mais frias durante o inverno de 2026. Após Vitória da Conquista ser considerada a “cidade mais fria do Nordeste” na última semana, chegou a vez de Correntina, localizada no oeste da Bahia, receber o título.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou a temperatura de 11,5 °C nesta quarta-feira, 8, sendo a menor de toda a região Nordeste.

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A lista ainda seguiu com Vitória da Conquista, que marcou 13,5°C, Luís Eduardo Magalhães (13,8°C), Irecê (14,8°C), Barreiras (14,9°C) e Lençóis (14,9°C), dominando as baixas temperaturas do inverno nordestino.

Entretanto, o sul do país foi quem dominou o ranking nacional, com cidades marcando temperaturas que variam entre -2,7°C e -0,9°C, nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.