Chuva causa transtornos e remanejamento de linhas na Estação da Lapa | A TARDE

Os passageiros que passaram pela Estação Nova Lapa nesta segunda-feira, 8, enfrentaram transtornos causados pelas fortes chuvas que caem na cidade.

Imagens feitas por passageiros mostram a água vazando pelo teto e molhando todo o subsolo da estação. O portal procurou a administração do local, que informou "não ser responsável pelo problema" e que as obras que as obras que estão sendo feitas, "é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade".

Em nota, a Semob informou que "em função do grande volume pluviométrico que atingiu a cidade nesta segunda-feira (08), o subsolo da Estação da Lapa foi afetado. Entretanto, com a obra do BRT, já está prevista a implantação de uma nova rede de drenagem na Lapa para evitar que este tipo de situação ocorra no subsolo".

Ainda de acordo com a Semob, as linhas das plataformas afetadas foram remanejadas dentro da própria estação, e agentes da Semob orientaram os usuários sobre as mudanças.





Divulgação / Redes Sociais

Além dos transtornos na estação de ônibus, a chuva também causou alagamentos e desabamentos na cidade.

