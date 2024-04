Cinco homens são flagrados com drogas em carro e presos em Salvador | A TARDE

Policiais militares da CIPT Rondesp Central prenderam cinco pessoas em flagrante com drogas na localidade conhecida como Rua Direta de São Marcos, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 3.



Segundo a corporação, os militares realizavam rondas na localidade, quando visualizaram um veículo com cinco ocupantes aparentando nervosismo fora do comum, que despertaram a suspeita dos militares. Ao realizar a abordagem e a busca pessoal e no veículo, foram encontrados 38 pinos de cocaína, um saco com várias porções de maconha e outro contendo crack, além de uma balança de precisão.

Os suspeitos e todo material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.