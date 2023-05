Confira as vagas do Simm para esta quarta-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 61 vagas de emprego e estágio para esta quarta-feira, 24, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro da Liberdade.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Empregado doméstico (vaga exclusivo para o Programa Simm Mulher)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter experiência com forno e fogão.

Salário R$1.302,00 + benefícios

1 vaga

Caixa de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, contratação em Regime Parcial de Trabalho, vaga zoneada para os bairros Brotas, Nazaré, Saúde e Tororó, ter disponibilidade trabalhar à noite, experiência em restaurante e fast food e com atendimento ao público.

Salário R$842,05 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, contratação em Regime Parcial de Trabalho, vaga zoneada para os bairros Brotas, Nazaré, Saúde e Tororó, ter disponibilidade trabalhar à noite, experiência em restaurante e fast food.

Salário R$842,05 + benefícios

2 vagas

Barman

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor de autopeças

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Dedetizador

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter as duas CNH A e B.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas

Assistente de logística

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A e D, ter perfil de liderança e conhecimento pacote Office.

Salário R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Repositor em geral

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência nos ramos de: adesivos, espumas e tecidos.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Cortador e riscador de roupa

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter conhecimento na área hospitalar.

Salário R$1.588,36 + benefícios

1 vaga

Atendente de farmácia

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário R$1.400,53 + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade em horário de shopping.

Salário R$1.850,80 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com financiamento de veículos.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar a noite, vaga zoneada para bairros próximos à Pituba.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região de Piatã ou Boca do Rio.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Corretor de imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática, empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias, conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Comissão + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas ou região.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor de serviços (estágio)

Ensino médio incompleto (estar estudando a partir do 2º ano à noite), sem experiência, ter conhecimento de informática e desejável ter habilidade com vendas.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar noite madrugada, ter curso na área e vaga zoneada para as regiões de Campo Grande, Cabula, Suburbana e Cidade Baixa

Salário R$2.500,00 + benefícios

3 vagas

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar noite/madrugada, vaga zoneada para as regiões de Campo Grande, Cabula, Suburbana e Cidade Baixa.

Salário R$1.335,00 + benefícios

3 vagas

Assistente administrativo

Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis, (estar cursando 5º semestre à noite), seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A ou B, ter conhecimento pacote Office.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Patisseiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão de café

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico de autos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento básico de informática

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio incompleto, sem experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

6 vagas