Criminosos invadem estacionamento da UFBA e levam carro de estudante

Câmeras de segurança do estacionamento registraram o momento do crime - Foto: Reprodução / TV Bahia

Um assalto à mão armada foi registrado no estacionamento da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nesta terça-feira, 09, no bairro do Canela. Uma estudante teve seu carro roubado enquanto tentava deixar o local.

Um carro com dois assaltantes estava parado no estacionamento à espera de uma oportunidade. Quando vítima, que estava acompanhada de outra estudante, chegou, um deles desceu do carro e anunciou o assalto. Ao perceberem a abordagem dos assaltantes, a segunda estudante conseguiu fugir.



A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o ocorrido. O Batalhão Apolo identificou o veículo utilizado pelos criminosos, que pertencia ao pai de um deles e estava com a placa adulterada.



Em menos de duas horas após o ocorrido, os policiais conseguiram localizar e recuperar o veículo roubado. Além do carro, foram recuperados todos os pertences da vítima; a polícia também encontrou dinheiro, celulares e um revólver com os rapazes.