Erro na pista faz voos internacionais para Salvador serem cancelados

A330-900 da Tap, responsável pela rota TP29 - Foto: Divulgação

Três voos destinados a Salvador foram desviados para outras cidades entre a noite desta terça-feira, 16, e a madrugada desta quarta, 17, devido a um problema na pista do aeroporto soteropolitano. O problema afetou todos os voos internacionais com pouso programado no período.

Foram impactados o TP29, proveniente de Lisboa, e que desviou para Recife; AD4429, da Azul, que também retornou para a capital pernambucana; e o AR1220, da Aerolíneas Argentinas, que vinha de Buenos Aires, mas pousou no Rio de Janeiro.

Em nota, a Salvador Bahia Airport explicou que uma instabilidade detectada na iluminação da pista principal impactou alguns voos na noite de ontem. O problema foi solucionado no início da madrugada e, desde então, a pista segue operacional.

Os outros voos nacionais deste período, a exemplo do G31930, da Gol, que vinha de Brasília, pousou na pista secundária do aeroporto, normalmente utilizada por aeronaves de menor porte como "jatinhos".

Esta pista auxiliar, entretanto, não tem estrutura para receber aeronaves como o A330-900 da Tap, usado em voos transatlânticos.

Esta aeronave que desviara para Recife na madrugada de terça pousou em Salvador por volta das 16h de quarta.

Já o TP29 programado para sair de Lisboa nesta quarta, 17, foi cancelado.

Já o UX83, voo da Air Europa que conecta Madrid e Salvador, decolou normalmente e tem pouso esperado para às 19h.