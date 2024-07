Grupo A TARDE conta com estúdio exclusivo de transmissão no Parque

Público curtiu a festa no Parque de Exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag .A TARDE

O Grupo A TARDE marcou presença no primeiro dia de shows do São Pedro, realizado no Parque de Exposições, na noite desta sexta-feira, 28, em Salvador. As principais atrações da festa conversaram com a equipe do A Tarde Play.

A apresentação do Arraiá A TARDE ficou a cargo de Laís Rocha, direto do estúdio montado no Parque. Já a repórter Giovanna Rímola esteve nos bastidores e conversou com o público presente e direto do backstage com artistas que se apresentaram, como os cantores Pedro Libe, Raphaela Santos, Licoln Sena e Simone Mendes.



Desde o dia 13 de junho, durante o pré-São João e Santo Antônio, artistas de diferentes gêneros musicais passaram pelo Parque de Exposições, em Salvador. Até o último dia 24, mais de 100 mil pessoas prestigiaram os festejos juninos da capital baiana. E o Grupo A TARDE mantém a ampla cobertura das celebrações na cidade durante o período de São Pedro.

E para provar que a fogueira junina está longe de apagar, o Parque de Exposições terá apresentações desta sexta-feira, 28, até o 2 de julho. Para gerar uma verdadeira imersão, mais de 100 profissionais do grupo, entre portais e impresso A TARDE e Massa!, além da A TARDE FM, estão empenhados na missão de capturar todos os detalhes.

