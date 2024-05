Homem diz que matou mãe e decepou mão em ritual satânico | A TARDE

O jovem José Natan dos Santos Carvalho, de 21 anos, preso em flagrante no último sábado, 20, após matar a própria mãe e decepar a mão dela, em Salvador, disse em depoimento que cometeu o crime em um ritual satânico. A informação consta no documento da decisão judicial que decretou a prisão preventiva de José Natan, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 22.



“Em sede de interrogatório, o flagranteado confessou a prática do crime, tendo aduzido que matou sua genitora durante a prática de um ritual de magia negra [SIC], em detrimento da vítima ter realizado um ritual de magia negra contra si em momento anterior. Disse que fez um corte no pescoço da vítima, utilizando-se de uma faca, e depois decepou a mão da ofendida, para que pudesse pegar dinheiro no banco”, diz trecho do documento.

Na mesma decisão judicial, consta depoimento de um dos policiais militares, informando que o corpo de Sandra Maria dos Santos Carvalho, de 58 anos, foi encontrado em estado avançado de putrefação.



“A equipe do depoente se deslocou ao local indicado e, ao chegar, os policiais entraram no imóvel, que estava com a porta aberta, e já sentiram um mau cheiro muito forte, encontraram um indivíduo que se identificou como José Natan dos Santos Carvalho sentado no sofá, que ao ser questionado disse que o corpo da mãe estava no quintal da casa, tendo o depoente ido ao local, e viu o corpo de uma mulher coberta com um lençol e uma toalha, em estado de gigantismo, de barriga para cima, com uma mão decepada, sendo que o membro estava afastado do corpo”.