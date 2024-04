Homem espancado no Corredor da Vitória não era 'morador de rua' | A TARDE

Willys Santos da Conceição, o homem espancado até a morte na madrugada do último sábado, 23, no Corredor da Vitória, em Salvador, não estava em situação de rua e voltava para casa quando o caso aconteceu. Segundo o irmão dele, Florisvaldo Santos Conceição, a vítima costumava trabalhar na região da Barra, olhando os carros que ficam estacionados por lá, e era morador do bairro de Fazenda Coutos, onde dividia moradia com o irmão, irmã, mãe e um sobrinho.

"Ele não morava na rua. Ele não estava em situação de rua, como falaram. Ele tinha casa, família, tinha tudo. Ele só ia para lá olhar os carros, trabalhar, para ter alguma coisa para se manter dentro de casa. Eu também ia para lá para trabalhar", contou ao Portal A TARDE.

Florisvaldo também rebateu a versão de que seu irmão estaria tentado roubar três dos quatro suspeitos presos em flagrante após o crime. "Foi mentira, porque na câmera de monitoramento mostra que ele foi pedir um cigarro. Para eles fazerem uma crueldade que eles fizeram com meu irmão, não tem palavra. Da forma que eles fizeram ali. Ele é um ser humano. Imagine que se fosse com um deles, como eles iriam ficar?".





Willys durante o Carnaval de Salvador deste ano. Família diz que ele era um homem trabalhador e alegre Reprodução

Willys também era pai de uma criança de 3 anos que mora com a mãe, no interior do estado. O enterro está previsto para quinta-feira, 28, no Cemitério da Plataforma.



