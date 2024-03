Homem morre em confronto entre grupo criminoso e policiais em Salvador | A TARDE

Guarnições da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram recebidas a tiros na rua Vivaldo Cruz, localizade do Alto do Saldanha, em Brotas, em Salvador, durante a noite de domingo, 25, e um dos criminosos morreu durante o tiroteio.

De acordo com informações da PM, o grupo que atentou contra os policiais era formado por oito indivíduos. Os homens portavam armas de fogo e ao perceberem a presença dos policiais passaram a efetuar disparos.

Um dos integrantes do grupo foi atingido pelos disparos e socorrido para o Hospital Geral do Estado )HGE). No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação policial foram apreendidas 65 trouxinhas de substância análoga a maconha; 63 pinos tipo eppendorff, contendo substância análoga a maconha K9; 33 invólucros, contendo substância análoga a maconha KS; 10 pinos tipo eppendorff, contendo substância análoga a cocaína; uma porção a granel de uma substância análoga a cocaína; nove pedrinhas de substância análoga a crack; um aparelho celular, marca Redmi, cor azul; um revólver cal .32, marca Taurus, n° série - 306363, com três estojos e três munições picotadas;