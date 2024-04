Jovem que teve braço amputado após acidente em parque deixa hospital | A TARDE

Há pouco mais de um mês internado, o jovem Andrei Peroba, de 20 anos, que teve o braço amputado após acidente em um parque de diversões, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, recebeu alta médica neste sábado, 23.

A primeira aparição do jovem após o acidente aconteceu através das redes sociais do seu advogado, Bruno Moura. Andrei aproveitou o espaço para fazer agradecimentos.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, amigos e a familiares que esteve sempre lado a lado comigo e ao meu advogado que esteve sempre presente. Agradecer a Deus pelo livramento”, disse o jovem.

Desde que foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), no dia 15 de fevereiro, Andrei passou por duas cirurgias na região do mesmo braço que precisou ser amputado.

O jovem ainda prometeu que irá mostrar o andamento da sua recuperação nos próximos dias.

"Logo, logo, estarei mostrando para vocês a minha recuperação e evolução. Agora, eu vou aproveitar todo amor que amigos e familiares querem me dar", finalizou.

Relembre o caso



Andrei Peroba estava em um brinquedo do parque de diversões, instalado no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, quando parte do equipamento atingiu seu braço, no dia 15 de fevereiro deste ano. Socorrido para o HGE, ele teve o membro amputado.

Familiares do jovem fizeram protesto no bairro, cobrando justiça e amparo por parte dos responsáveis pelo equipamento.