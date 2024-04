Lincoln Senna se pronuncia após ser confundido com suspeito de crime | A TARDE

O cantor de pagode baiano Lincoln Senna se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de um homem na Vitória, que aconteceu no último sábado. O nome do cantor esteve envolvido na polêmica após vir à tona o nome de um dos suspeitos, que também chama Lincoln Sena. Inicialmente, muitas pessoas chegaram a achar que fosse o pagodeiro envolvido na ocorrência.

"Vamos lá, família: mesmo nome, pessoas diferentes. Nesse final de semana aqui em Salvador, uma pessoa com o mesmo nome que o meu: Lincoln; uma pessoa com o mesmo sobrenome que o meu: Senna; que também trabalha com música, se envolveu em uma ocorrência muito séria e terminou presa. Uma coincidência. E o nome que se dá para essa coincidência de mesmo nome em pessoas diferentes, é homônimos", disse o cantor em suas redes sociais nesta segunda-feira, 25.

Quando houve a ocorrência, Lincoln Senna estava de férias em viagem nas Bahamas. Ele informou que recebeu muitas mensagens de pessoas informando que veículos de comunicação estavam "se aproveitando" da situação. "Estou recebendo muitas mensagens de pessoas informando que tem alguns veículos que estão se utilizando dessa coincidência para engajar as chamadas para as matérias, mas é uma pena que não pensem nas consequências disso para outra pessoa. Então vamos reafirmar aqui que é o mesmo nome em em pessoas diferentes, ou seja, não sou eu".

O baiano ainda agradeceu ao apoio das pessoas e garantiu que em 2024 terá repertório novo. "Agradeço à todo mundo que enviou as mensagens para informar sobre isso e dizer que estou voltando das férias. Estava com a esposa e a gente descansou bastante. Já voltamos aos shows e estou com as energias renovadas para a gente fazer um 2024 maravilhoso. Estou preparando música, muita coisa boa está vindo aí".

