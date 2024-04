Luiz Carlos revela estudos para ligação de avenidas de vale | A TARDE

Agora de volta à Câmara Municipal de Salvador, o vereador e ex-secretário de Infraestrutura e Obras da capital, Luiz Carlos (Republicanos), revelou ao Portal MASSA! que a a pasta realizou um estudo para uma obra de ligação das avenidas de vale.

Segundo Luiz Carlos, que afirmou considerar "completamente viável" o projeto que prevê um túnel subterrâneo entre o Comércio e o Campo da Pólvora, a proposta de ligações das avenidas tem um valor estimado em R$ 1,5 bilhão.

De acordo com o ex-titular da Seinfra, seriam três ligações: Bonocô/ACM, Bonocô/Vasco da Gama e Vasco da Gama/Garibaldi.

"Tem projetos que você faz e são exequíveis já de cara, e outros que são exequíveis, mas devem passar por processo de maturação, captação de recursos, seja como for. Fizemos um estudo, por exemplo, para conectar as avenidas de vale. Bonocô com a ACM, Bonocô com a Vasco da Gama, e a Vasco da Gama com a Garibaldi. Fizemos um estudo, é viável, mas é um projeto estimado em R$ 1,5 bilhão", detalhou.

"É função da secretaria pensar o futuro da cidade e fazer projetos, fazer projeções, estudos. Colocar na prateleira para quando tiver recursos", fechou Luiz Carlos.