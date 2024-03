Madrugada de Terror: homem é encontrado morto com tiros no IAPI | A TARDE

Diversos tiros foram escutados por moradores durante a madrugada desta quarta-feira, 6, no bairro do IAPI, em Salvador. Pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado com diversos disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas para averiguar a informação do corpo, que teria sido encontrado na Rua Aureliano Rodrigues da Silva. Ainda não houve a divulgação do nome da vítima.

Informações preliminares, encaminhadas ao Portal A TARDE, apontam que o rapaz recebeu tiros de fuzil calibre 556, pistola calibre 9mm e ponto 40. Os autores do crime seriam traficantes e conseguiram fugir.

Imagens que circulam nas redes sociais, as quais a reportagem teve acesso, mostram o homem caído no chão, aparentemente em frente a uma residência, e indivíduos armados disparam várias vezes a queima roupa.

Ao chegarem, os PMs constataram o fato e isolaram o local para a realização de perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Até o momento, ainda não há mais informações sobre autoria ou motivação para o ato criminoso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.