Mulher denuncia ameaça e injúria na sede da Sedur em Salvador

A coordenadora de empreendedorismo e ação social da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb), Anne Cristina Nogueira, fez uma denúncia de ameaça e injúria que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) de Salvador.

De acordo com a denunciante, o caso aconteceu na sexta-feira, 8. Um homem iniciou uma discussão com um funcionário da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) que estava no local, e em seguida, passou a ameaçar Anne de morte com xingamentos.

Conforme a coordenadora, ela estava no local para pedir autorização para fazer uma feira e o suspeito também tentava a liberação de um evento. O homem discutia com um dos funcionários do local, quando ela foi abordada para relatar a situação. Após desejar um "bom dia", ele teria questionado a forma que ela respondeu e começou com as injúrias.

Segundo Anne, o homem foi contido por seguranças do local. Ela informou que o homem é um assessor político. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Sedur informou que, durante a ocorrência, a equipe da Sedur controlou a situação. A secretaria disse ainda, que Anne Cristina Nogueira solicitou as imagens e o órgão tem feito o levantamento para poder disponibilizar.

A Sedur afirmou que repudia qualquer ato de violência e ressaltou que está disponível para ajudar no que for preciso.