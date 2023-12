Norte-americano usou identidade falsa para se hospedar em hotel; veja | A TARDE

O norte-americano Zachary Modi Mikaya, que morreu ao se jogar de prédio no bairro do Stiep, na manhã desta terça-feira, 12, na tentativa de escapar da polícia, teria 'se camuflado' para se esconder das autoridades policiais. "A gente teve uma certa dificuldade porque ele se camuflou, cortou o cabelo, entrou aqui [no hotel] com a identidade falsa. Então, isso tudo atrapalhou um pouco", disse a delegada Mariana Ouais, titular da delegacia da Barra, ao Portal A TARDE, ainda no local.

Zachary estava foragido da polícia desde o último domingo, 10, quando teria esfaqueado a companheira e, em seguida, golpeado um taxista com um punhal. Os casos aconteceram nos bairros da Graça e Barra, em Salvador.

Após cometer os crimes, ele fugiu e se hospedou no Quality Hotel, onde foi localizado na manhã desta terça-feira, por policiais civis que foram cumprir o mandado de prisão. No entanto, ao tentar escapar, o estrangeiro se jogou do 2º andar do prédio e morreu.

"O original dele, que ele foi preso na sétima delegacia em março, se não me engano, desse ano, é que nessa prisão ele foi qualificado. Temos a qualificação dele que não corresponde à qualificação da pessoa que ele usou o nome aqui no hotel", disse o delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia Territorial (DT), uma das unidades responsáveis pelo caso.

Corpo de Zachary sendo removido após perícia do DPT | Foto: Rafeala Araújo / Ag. A TARDE

O nome usado por Zachary, para se hospedar no Quality Hotel, no bairro do Stiep, foi Samp Connor. Na foto da identificação da carteira de motorista, ele aparece com o cabelo baixo, bem diferente de anteriormente, quando ele utilizava de dreads longos.



Ainda conforme o delegado Borba, após se hospedar no hotel, ele não teve contato com ninguém até a chegada da polícia. "Ele só chegou aqui ontem de noite e não teve contato. Até agora não temos informação que ele tinha tido contato com nenhum hóspede daqui do hotel".

Agora, a Polícia Civil aguarda os resultados do Departamento de Polícia Técnica (DPT). "As perícias, tanto no corpo como no apartamento dele, que já está sendo realizado, depois a necropsia e depois a liberação do corpo para a embaixada, o parente, a embaixada americana que está cuidando disso", completou.

Local onde norte-americano caiu sendo limpo por funcionário de hotel | Foto: Rafeala Araújo / Ag. A TARDE

