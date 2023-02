Policiamento é reforçado na Gamboa e Garcia após morte de traficante

O policiamento na região dos bairros do Garcia e Gamboa foi intensificado após morte de Alaelson da Hora Barreto, de 34 anos, mais conhecido como "vô". Ele morreu durante um confronto com policiais militares, na noite de domingo, 26, no bairro da Ondina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ações ostensivas e repressivas seguem intensificadas, por tempo indeterminado. Equipes do 18⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Centro Histórico), da Rondesp Baía de Todos os Santos, do Batalhão de Choque, do Grupamento Aéreo e do Esquadrão Águia permanecem nos locais para garantir a tranquilidade da população.

Alaelson era apontado como líder do tráfico de drogas nos bairros da Gamboa, Garcia e Narandiba. No entanto, sobre Narandiba, a localidade onde a facção comandada por 'vô' também atuava, a SSP não se pronunciou. O Portal A TARDE questionou a SSP sobre o policiamento no bairro, mas não obteve explicação.

Além disso ele é suspeito de ter sido um dos mentores do duplo homicídio da região entre o Garcia e o Canela, onde dois corpos foram encontrados em uma vala, na manhã de quarta-feira de cinzas, 22.