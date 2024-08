29/07/2024 às 16:18 - há XX semanas | Autor: Gabriela Araújo e Lula Bonfim ENCONTRO COM PRÉ-CANDIDATOS Presidente da Faeb defende agricultura como meio de inclusão social Apesar do setor não integrar a economia de Salvador, o executivo acredita que a agricultura pode fomentar a geração de emprego

Presidente da Faeb, Humberto Oliveira, participou do encontro do setor produtivos com pré-candidatos de Salvador - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

