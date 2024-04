Quase 40kg de drogas, arma, carregadores e munições são apreendidos | A TARDE

Policiais militares do 15º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) Itabuna, empregados na Operação Garra de Arquimedes, apreenderam cocaína, maconha, uma pistola, carregadores e munições no bairro Antique, no município de Itabuna, na tarde da última segunda-feira, 8.

Após denúncia anônima, os militares iniciaram diligências na região, quando visualizaram um grupo suspeito armado que, ao perceber a aproximação policial, disparou contra os agentes enquanto fugia por uma área de mata.

Os PMs encontraram uma pistola 380, carregadores, 117 munições, duas balanças e uma câmera de monitoramento clandestino. Além disso, foram apreendidos também 39 tabletes de pasta base de cocaína, porções da mesma droga e maconha, que equivalem a uma quantidade total de quase 40 quilos.

Todo o material apreendido foi apresentado à unidade especializada da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.