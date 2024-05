Quatro homens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Salvador | A TARDE

Quatro homens foram presos suspeitos de de tráfico de drogas, nesta segunda-feira, 22, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão foi efetuada por equipes do Serviço de Inteligência (SI) da 11ª Delegacia Territorial (DT) do bairro. Eles foram flagrados com porções de maconha.



Ainda segundo a Polícia Civil, um dos quatro suspeitos já havia cumprido pena de um ano pelo crime de tráfico de drogas, em Sergipe.



Os suspeitos foram submetidos aos exames de lesões corporais, ficando à disposição da Justiça. A droga apreendida foi encaminhada à perícia.



A Polícia Civil ainda destacou que as investigações seguem com o objetivo de aprofundar detalhes sobre o tráfico na localidade.