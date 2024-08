Rota do Vinho: público lota feira de degustação em Salvador

O evento mais esperado do ano para os ‘amantes’ de vinho em Salvador chegou e já está sendo um sucesso: a Rota do Vinho. Em sua 4ª edição na capital baiana, o encontro iniciou nesta sexta-feira, 19, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio. O evento possibilita a degustação de vinhos e é também uma oportunidade ímpar de aprender sobre a história e vivenciar a paixão compartilhada por renomados produtores, sommeliers, chefs de cozinha e especialistas em enologia.

O primeiro dia da Rota do Vinho buscou estimular o consumo consciente e fortalecer o mercado, proporcionando, acima de tudo, uma experiência enriquecedora aos participantes.

”A cultura do vinho e a cultura do café são assuntos que me interessam muito. Então quando começou a ter a Rota do Vinho, me interessei em vir e desde então, venho todos os anos. Eu acho que vale a pena conhecer, experimentar, escutar, conhecer e, principalmente, aprender. Porque a história do vinho é imensa e rica, ão se traduz apena em beber. Aqui a gente aprende sobre culturas diversas dos locais que produzem a bebida, detalhes, curiosidades... Então é muito gostoso. Você mergulha e tem aprendizados diversos, além também do aprendizado gastronômico. Eu venho todo ano por causa disso”, disse a digital influencer Kika Maia, em conversa com o Portal A TARDE.

Digital influencer Kika Maia | Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

Na programação desta sexta, o público pôde contar com mais de 10 palestras e aulas com a presença de parceiros e expositores de internacionais e de diversas regiões do Brasil – do Rio Grande do Sul ao recôncavo baiano. Entre alguns dos temas abordados estiveram: Vinhos e viticultura do Vale do São Francisco; Experiências viníferas e o consumo descomplicado do vinho; A Diversidade dos Terroirs do Brasil; Vinhos Italianos e a diversidade e força dos vinhos e viticultura do Vale do São Francisco, região rica na produção de vinhos finos, nobres, espumantes naturais e moscateis espumantes da região.

O Sommelier internacional e consultor do Grupo Miolo, Helton da Silva, foi um dos palestrantes que trouxe um pouco da riqueza das produções de vinhos no Vale São Francisco, enaltecendo o Nordeste e o Brasil como produtor da bebida. Na ocasião, ele promoveu a degustação de três opções de vinhos espumantes da produção local e ensinou a forma correta de abrir a garrafa.

Opções de vinhos espumantes apresentadas por Helton da Silva | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

“Eu sempre digo que esse evento é uma oportunidade maravilhosa de trazer, aproximar o público e mostrar todo o potencial que o vinho tem. No nosso caso, o Grupo Miolo, trazemos toda potência que o vinho produzido na Bahia tem e que às vezes as pessoas não conhecem. Aqui, nós mostramos que todo o processo de produção de um vinho que é feito por diversas vinícolas ao redor do mundo, também realizamos aqui. Então o objetivo foi fazer com que a população local quebre preconceitos e paradigmas, fazer com que eles provem e que pudessem atestar a qualidade do vinho produzido no estado", explicou.

Sommelier internacional e consultor do Grupo Miolo, Helton da Silva. Em sua palestra, falou apresentou a viticultura do Vale do São Francisco | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

A química do vinho

Um dos temas também abordado foi a diferença entre vinhos orgânicos e biodinâmicos, além das diversas formas de harmonizar. Sobre o assunto, o professor Mardônio Sampaio, especialista em vinhos, exemplificou como servir e enfatizou a importância da popularização do vinho.

“Estamos muito felizes com a concretização desse nosso objetivo, que é trazer a popularização do vinho e um pouco mais de educação a respeito dele. São dicas de como deve ser servido, consumido, e de que o vinho não tem tantas diretrizes que impedem o acesso de outras pessoas. O vinho é popular, ele é uma bebida muito comum dentro da história da humanidade e é isso que a gente quer trazer para Salvador: o conhecimento e a prática do vinho como uma coisa corriqueira dentro do nosso dia a dia”.



Palestra do Professor Mardônio Sampaio, especialista em vinhos, ministrando a palestra: "A química do vinho, vinhos orgânicos e biodinâmicos" | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde



Segundo o especialista, a grande diferença entre vinhos orgânicos e biodinâmicos se configura:



> Orgânico: vinho que é produzido sem o uso de agrotóxico sintético, eles utilizam mais as ervas, que são produto feitos para poder combater as pragas e os fungos da planta, só que de forma orgânica. Na produção, se evita usar estabilizantes e algum tipo de clarificante que seja feito de forma sintética, só os naturais.

> Biodinâmico: esse tipo de vinho segue pela mesma linha, só que faz um aprofundamento para que seja um pouco mais natural. Segundo o professor, "ele entende que a fazenda e todo o elemento que é envolvido na produção daquele vinho, funciona como um ecossistema, como elemento que é único. Então a gente tem os animais, as plantas, a uva, o homem que vai fazer aquela colheita, o produtor, a terra, lua, os elementos, o sol.. Tudo faz parte de um grande conjunto de coisas que vão produzir um elemento final que é aquele vinho”, explicou.

Duas opções apresentadas. O vinho da esquerda, o 'Cgajana Nuna', uma opção da bebida orgâmica. O Castillo de Aresan, na direita, uma opção de vinho biodinâmico | Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

A empresária Cibele Tourinho esteve presente na palestra com o namorado. Ela afirma que o momento oportunizou aprimorar conhecimentos já adquiridos e também ter novos aprendizados.



“Essa feira é maravilhosa. Ela dá oportunidade da gente aperfeiçoar mais nossas técnicas. Já entendemos um pouco sobre o assunto, mas sempre estarmos atualizando e aprendendo. Por exemplo, essa parte hoje da palestra sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos, não conheciamos. Aqui é tudo muito interessante, tem bastante distribuidoras, vinícolas… participamos de outras também, mas essa é maior e diferenciada”, salientou em conversa com o Portal A TARDE

Além da gama de conhecimento, o vinho representa momentos de mais amor e aconchego para o casal. “O vinho é nossa bebida preferida. Durante a semana, sempre tomamos uns dois a três litros e sempre estamos apreciando e experimentando novas possibilidades. Hoje mesmo, ele gostou do vinho orgânico, então ele já vai comprar. Também aprendemos a harmonizar e já vamos aproveitar para ter nosso momento de colocar em prática. É uma coisa que os dois se identificam”.

Empresária Cibele Tourinho, ao lado do namorado | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Paixão que transcende

A Rota do Vinho já passou por Feira de Santana, cidade responsável por abrir a temporada no início do mês, e por Vitória da Conquista. Salvador, que já foi palco de três edições anteriores, continua tendo um papel crucial nesta trajetória.

E por falar em trajetória, a pedagoga Maria Fernanda, de 55 anos, frequenta o evento desde que iniciou. Em entrevista ao Portal A TARDE,ela relembrou, com sorriso no rosto, o momento que o vinho se tornou uma paixão, ainda na adolescência.

“O vinho entrou em minha vida, eu ainda era muito jovem. Eu experimentei um vinho considerado o mais barato e popular na época. Lembro que ele tinha aquele formato diferente de garrafa, a porosidade, a cor… Era muito saboroso. Eu me apaixonei pelo vinho jpa na primeira vez que experimentei, na adolescência. A minha personalidade é forte e o vinho também tem muito poder, por isso minha relação é profunda e de muita identificação. Ele sempre foi meu companheiro, mesmo eu não fazendo dele uma muleta. Vim para o evento porque, além de ser sobre a bebida que eu amo, sempre tem uma novidade para conhecer e um detalhe interessante para aprender".

Pedagoga Maria Fernanda | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde



A diretora regional do Senac-BA, Ana Rita Marques celebrou o sucesso da nova temporada, que teve todos os ingressos esgotados nos dois dias.



“Este é o quarto ano que nós do Senac Bahia, que faz parte do sistema Fecomércio-BA, estamos com essa atividade. A Rota do Vinho veio para fazer com que o público possa conhecer um pouquinho mais do assunto em todos os sentidos, não só sobre a cultura do vinho, mas também entender como é que esse vinho, através das suas características, ele pode ser levado para a gastronomia. São mais de centenas de pessoas aqui que esgotaram os ingressso. Para amanhã o segundo dia as inscrições também estão esgotadas, e isso representa um sucesso, mostra que o público de fato aderiu a essa proposta”.

Diretora regional do Senac-BA, Ana Rita Marques | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Ainda de acordo com a diretora, o público da cidade está cada vez mais antenado com o assunto, mesmo Salvador sendo, segundo ela, uma cidade não tão favorável para a bebida.

“Nóss sabemos que Salvador é uma cidade que é litorânea, que tem a temperatura e um clima que não é tão aderente. Mesmo assim, hoje a gente já tem uma cultura diferente de apreciação dessa bebida. E temos também produtores fantásticos no nosso estado, que estão aqui expondo. Então, isso traz para a Bahia uma outra possibilidade, que são as ações de desenvolvimento econômico e social. O Senac está facilitando caminhos de possíveis transformações de vidas através da educação profissional”.

Feira de vinhos e degustação. Mometo emq ue o públio pode apreciar e comprar vinhos das mais variadas vinícolas | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Aquecimento no setor

Além das centenas de visitantes presentes participando da Feira de Vinhos com degustação de variados rótulos de vinículas nacionais e internacionais, outras dezenas de expositores também movimentam o evento, mostrando seu produto, gerando renda, fortalecendo a sua marca no segmento e estreitando a rede de relacionamento com outros parceiros presentes.

De acordo com sommelier Alexandre Vasconcellos, fundador da distribuidora Sotero Vinhos, uma das expositoras no evento, o primeiro dia da Rota do Vinho oportunizou muito networking.

“Nós estamos aqui em três edições e é um evento que proporciona muito networking para os frequentadores e amantes do vinho. Além de ter a oportunidade de degustar vinhos do mundo inteiro, você conhece produtores, importadores direto e com acesso facilitado às melhores marcas do mundo, com preços mais acessíveis de distribuição e de importação. Hoje o pessoal já aderiu bastante às nossas rotas, que são rótulos exclusivos. Você não encontra em supermercado. São rótulos selecionados, marca própria e o pessoal aderiu bastante já”.

Sommelier e fundador da distribuidora Sotero Vinhos, Alexandre Vasconcellos | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Para o presidente da Fecomercio BA, Kelson Fernandes, a Rota do Vinho é múltipla, uma ótima oportunidade de fazer negócio e aproximar os empresários.

“Aqui é a representação do que você pode ver de melhor dos empresários. A gente oportuniza o evento e eles fazem negócio. O nosso sistema Senac faz muito bem feito e eu me sinto muito honrado em poder estar proporcionando isso aos empresários, em uma área que ainda é muito nova no Brasil. Aqui a gente vê a casa cheia, é uma felicidade pura. Aqui todos são muito bem vindos e os empresários podem sentir, de fato, que essa casa o representa”, disse.

Presidente da Fecomercio BA, Kelson Fernandes | Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Programação para o 2º dia

A programação da Rota do Vinho continua neste sábado, 20, das 16h às 21h. Outras 10 salas estarão disponíveis com palestrantes renomados abordando diversas temáticas .

A Feira de Vinhos e Degustações será aberta ao público a partir das 18h.

A edição 2024 da Rota do Vinho se encerra na turística Porto Seguro nos dias 26 e 27, no Centro de Eventos do Senac.