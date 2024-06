Sac Náutico registra 550 atendimentos e atrai navegadores de 28 países | A TARDE

Navegadores de 28 nacionalidades diferentes já desembarcaram no Sac Naútico, instalado na DOCA 1, localizado no bairro do Comércio. O espaço, administrado pela prefeitura de Salvador, busca desburocratizar o acesso de embarcações ao país, além de fomentar a economia do mar, transformando o ambiente de negócios náutico da capital. O espaço funciona em colaboração com a Marinha do Brasil, Receita Federal e Polícia Federal.

Entre as nacionalidades que aportaram na Baía de Todos-os-Santos estão: Ucrânia, Dinamarca, França, Uruguai, Geórgia, Rússia, Nova Zelândia, Croácia, Argentina e África do Sul. O equipamento está em funcionamento desde outubro de 2023.

O Sac Náutico já realizou aproximadamente 550 atendimentos até o último dia 28 de maio. Este ano, 60 embarcações estrangeiras já aportaram nas marinas da capital e a expectativa é que este número cresça exponencialmente até o fim de 2024. No ano anterior, foram registradas 90 embarcações.

A praticidade para acessar o país por meio de Salvador foi o diferencial que trouxe Eric Steven Roelofsen, de 53 anos, e sua esposa Tracy Joy Roelofsen, 48 anos, para a capital baiana. A bordo do veleiro Intle Breeze, que estava em uma viagem de 18 meses na África do Sul, os suecos decidiram conhecer o Brasil e, por recomendação de outros navegadores, buscaram o Sac.

Um dos serviços que os viajantes precisaram foi de emissão de CPF para ter acesso a outros serviços de forma mais prática. O diferencial do Sac Náutico é que a equipe de atendimento é fluente em três idiomas - inglês, francês e espanhol -, facilitando a comunicação entre todos, e, ainda, acompanhando os grupos nos atendimentos nos órgãos federais necessários.

“Pensamos em ir ao Caribe, mas nos falaram que não podíamos deixar de conhecer o Brasil. Quando falaram para entrarmos por Salvador, eu não conhecia nada sobre a cidade. No grupo [de mensagens instantâneas] que participamos, falaram sobre o Sac Náutico e a facilidade que encontraríamos. Foi uma surpresa muito grande resolver nossas pendências e encontrar pessoas preparadas para nos prestar os serviços”, detalhou Tracy.

Serviços



No local, o tempo de registro de embarcações estrangeiras é de três horas. Os viajantes levavam, no mínimo, um dia para realizar os trâmites necessários em outros portos do país. Esse avanço agiliza o fluxo de negócios e proporciona mais eficiência ao setor na cidade.

Dentre os serviços ofertados estão os procedimentos de imigração, admissão temporária de embarcação, declaração de entrada e saída na CPBA, emissão de habilitação de amador, inscrição e registro de embarcação de esporte e recreio, transferência de jurisdição e alteração de característica.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, o espaço é um dos passos mais importantes que a cidade deu para fortalecer o segmento econômico.

“O SAC Náutico é a materialização de um caminho próspero que temos construído para e Economia do Mar. É uma ação que envolve melhoria do ambiente de negócios, atração de investimento e um atendimento de excelência. Ações como essa são o espelho do nosso trabalho, que preza pela valorização do investimento e geração de oportunidades de emprego e renda como o maior programa social que uma gestão pode oferecer para a cidade”, detalhou

Publicações relacionadas