São Caetano recebe ações do ‘TRE em Todo Lugar’ | A TARDE

O bairro de São Caetano iniciou nesta segunda-feira, 4, os acesso aos serviços eleitorais por meio do projeto itinerante 'TRE em Todo Lugar'.

Durante o atendimento, que segue até quinta-feira,7, os eleitores poderão realizar diversos procedimentos, como cadastrar a biometria, solicitar a 1ª via do título, emitir a 2ª via, fazer revisões para alteração de dados pessoais, regularizar título cancelado, transferir o título, consultar existência de multa, solicitar alteração de local de votação e emitir certidões.

O bairro que integra a 15ª Zona Eleitoral, possui 89.284 eleitores. Desses, 6.043 ainda não realizaram o cadastramento biométrico.

Para utilizar os serviços, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.