“Show de horror”, diz associação após Justiça soltar homem que atropelou PMs | A TARDE

A Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPM-BA) soltou uma nota pública nesta quinta-feira, 9, criticando a Justiça da Bahia que, em audiência de custódia, concedeu liberdade ao homem que atropelou três policiais militares. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira, 6, na Avenida Joana Angélica, bairro de Nazaré, em Salvador.



Mário Oliveira Gomes, suspeito de tráfico de drogas, derrubou os três PMs, que estavam em motocicletas, durante uma fuga. Ele foi preso oito horas após o crime, no bairro da Barra. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança. No entanto, na quarta-feira, 8, após audiência de custódia, ele foi solto. Segundo a PM, em março de 2023, o homem já havia atentado contra a vida de policiais militares, quando atirou contra agentes também durante a fuga de uma abordagem.

Homem jogou carro em cima de PMs em moto | Foto: Reprodução/Redes sociais

Na nota divulgada nesta quinta, a APPM afirmou que a “concessão de liberdade é uma mensagem clara a favor da impunidade e contra a classe policial que segue garantindo à sociedade a sensação de segurança, mesmo com o risco da própria vida. Lamentavelmente um show de horror sendo praticado pela Justiça Baiana, quando o mínimo esperado é justiça”, diz.



O documento ainda destaca que “o que nos preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons”.



SSP e PM também se manifestaram



Na quarta-feira, dia da decisão pela liberdade de Mário Oliveira Gomes, o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, usou as redes sociais para criticar a soltura do homem que atropelou os três policiais militares.



“Acompanhei com surpresa, na mídia, a soltura de um indivíduo que atropelou três Policiais Militares, fugiu e depois foi capturado com certa quantidade de cocaína e crack prontos para o comércio", escreveu o chefe da pasta de segurança do estado, em sua conta no Instagram.



Werner seguiu salientando que "atacar integrantes das Forças da Segurança é atentar contra o Estado. Quem protege, também merece ser protegido!”, escreveu.



O secretário ainda deixou um recado para os policiais militares atingidos na ação. "Me solidarizo com os policiais militares atacados. Continuaremos trabalhando integrados, com muita dedicação e combatendo a criminalidade".



O comandante geral da PM, Coronel PM Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, também se manifestou nas redes sociais. Em postagem no Instagram, ele afirmou que a Polícia Militar da Bahia lamentava a concessão de liberdade provisória ao homem que atropelou os policiais.



“Tratando-se de uma reincidência, a instituição ansiava que o ato criminoso fosse responsabilizado. A PMBA refuta a impunidade e ressalta a importância da penalização como resultado de um esforço diário da tropa pelo cumprimento da lei em prol da sociedade”, disse o coronel.

