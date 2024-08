Simm: confira as mais de 70 vagas oferecidas nesta segunda

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato para fazer o agendamento - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 75 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira,5. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.



Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.



VAGAS:

Auxiliar de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.750,00 + benefícios

Vagas: 3

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de padeiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e informática intermediária.

Bolsa: R$700,00 + transporte

Vagas: 1

Orientador de tráfego

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência ou como orientador de tráfego ou manobrista ou garagista, disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de faturamento

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$2.100,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 10

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 20

Auxiliar de produção de bolo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado no preparo de bolo.

Salário: R$1.560,38 + benefícios

Vagas: 4

Designer gráfico (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Design Gráfico ou Tecnologia da

Informação (estar cursando no 2º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento em Coreldraw, Canva Avançado, Pacote Office, Chrome, Edge, Programação e Rdstation.

Salário: a combinar + transporte

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em informática e disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.436,50 + benefícios

Vagas: 15

Balconista de farmácia (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando a partir do 1º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar à tarde.

Bolsa: a combinar + transporte

Vagas: 1

Técnico de manutenção de elevador

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter curso

Eletromecânico ou Eletrotécnico e CNH A.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Funileiro de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$2.348,47 + benefícios

Vagas: 1

Vistoriador de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.703,55 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D será um diferencial.

Salário: R$1.859,76 + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de caminhão pesado

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D será um diferencial.

Salário: R$2.350,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.425,95 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2