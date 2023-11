Simm oferece 122 vagas para sexta-feira, 24 | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 122 vagas de emprego em Salvador para sexta-feira, 24. Os candidatos devem acessar acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.



VAGAS:



Auxiliar de limpeza pesada

Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.320,00 + benefícios



Vagas: 1



Açougueiro



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.980,00 + benefícios



Vagas: 3



Repositor de mercadoria



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível para trabalhar em horário de fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 4



Repositor de frios



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível para trabalhar em horário de fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Repositor de hortifruti



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível para trabalhar em horário de fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Caixa de supermercado



Ensino médio completo, seis meses de experiência como caixa em qualquer segmento ou atendimento ao público ou telemarketing, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para bairros da Suburbana ou disponibilidade para trabalhar em Simões Filho e em fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de barman



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 3



Cozinheiro de restaurante



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de cozinha



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)



Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário e para trabalhar no Largo do Rio Vermelho.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Auxiliar de operação (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência nas áreas de Cozinha ou Confeitaria ou Panificação, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em São Cristóvão.



Salário: R$1.348,41 + benefícios



Vagas: 3



Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 4



Copeira de restaurante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para o Programa Simm Mulher)



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Manobrista



Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, veículo próprio, conhecimento de informática, habilidade com veículos automáticos e manuais.



Salário: R$1.400,00 + benefícios



Vagas: 10



Auxiliar prático mecânico de veículos



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Agente de portaria



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.375,61 + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de manutenção predial



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35.



Salário: R$1.379,36 + benefícios



Vagas: 1



Padeiro



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.



Salário: R$1.777,50 + benefícios



Vagas: 2



Atendente de balcão



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Auxiliar de Produção em Padaria

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Confeiteiro



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.



Salário: R$1.777,50 + benefícios



Vagas: 1



Vendedor de produtos de autopeças



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência no ramo de mecânica ou autopeças.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 5



Borracheiro



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.320,00 + benefícios



Vagas: 2



Açougueiro



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$2.000,00 + benefícios



Vagas: 5



Caldeireiro



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área industrial, curso na área será um diferencial.



Salário: R$2.187,75 + benefícios



Vagas: 4



Auxiliar de cozinha



Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros: Imbuí ou Boca do Rio ou Pituaçu ou Narandiba ou Cabula VI ou Doron.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Ajudante carga e descarga



Ensino fundamental completo, três meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em Fazenda Coutos e em fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 7



Mecânico de veículos



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível: CNH B definitiva e experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 4



Auxiliar de barman



Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 3



Auxiliar de manutenção predial



Ensino médio completo, três meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B e disponibilidade para viajar.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Padeiro



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.712,92 + benefícios



Vagas: 1



Pizzaiolo



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Garçom



Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Cozinheiro de restaurante



Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de barman



Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Chefe de bar



Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Lavador de veículos



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH B.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de mecânica



Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável curso de Eletromecânica e imprescindível ter CNH A/B.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Vendedor de veículos



Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado com vendas por Site.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática, habilidade com atendimento ao público e ter disponibilidade para trabalhar em um desses bairros: Brotas ou IAPI ou Canela ou Costa Azul ou imediações do Shopping Paralela ou Shopping da Bahia ou Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas).



Salário: R$1.431,10 + benefícios



Vagas: 7



Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, sem experiência, desejável experiência em higienização hospitalar.



Salário: R$1.365,61 + benefícios



Vagas: 2



Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, sem experiência, desejável experiência na área hospitalar.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.365,61 + benefícios



Vagas: 2



Cozinheiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.785,65 + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de farmácia hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, sem experiência, desejável experiência na área hospitalar.



Salário: R$1.733,51 + benefícios



Vagas: 3



Auxiliar de Almoxarifado (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, seis meses de experiência.



Salário: R$1.382,00 + benefícios



Vagas: 1



Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)



Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 10