Simm oferece 39 vagas de emprego em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 39 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira (4). Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Auxiliar de limpeza (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.Salário R$1.320,00 + benefícios3 Vagas

Auxiliar Administrativo (VAGA PARA JOVEM APRENDIZ)Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento do pacote office, Conforme a Lei do Aprendizado a faixa etária 18 a 21 anosSalário a combinar + benefícios1 Vaga

Auxiliar de CozinhaEnsino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro da PitubaSalário a combinar + benefícios1 Vaga

GarçomEnsino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horárioSalário a combinar + benefícios5 Vagas

Caixa de Restaurante (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros: Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Santa Cruz e PernambuésSalário a combinar + benefícios1 Vaga

ConfeiteiroEnsino médio completo, 6 meses de experiênciaSalário a combinar + benefícios1 Vaga

Assistente de Vendas (VAGA DE ESTÁGIO)Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º ano a noite), sem experiência, ter conhecimento pacote officeBolsa: 500,00 + benefícios2 Vagas

Cozinheiro de RestauranteEnsino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com fogão e grelha, morar nos bairros próximos a Avenida Tancredo Neves (Brotas, Santa Cruz, Pituba, Pernambués, Saramandaia) e disponibilidade para trabalhar a noiteSalário a combinar + benefícios2 Vagas

Separador de MercadoriaEnsino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário e experiência com câmara friaSalário R$1.393,32 + benefícios5 Vagas

Atendente de Loja de ConveniênciaEnsino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário, vaga zoneada para Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã, São Cristovão e Alto do CoqueirinhoSalário R$1.320,00 + benefícios2 Vagas

Consultor de VendasEnsino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, ter carro próprio, experiência com pessoa jurídica, disponibilidade para viajarSalário R$1.644,13 + benefícios1 Vaga

TopógrafoEnsino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: Curso técnico em agrimensura, disponibilidade para viagemSalário R$3.000,00 + benefícios1 Vaga

Auxiliar de AçougueEnsino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horárioSalário a combinar + benefícios2 Vagas

Chefe de CozinhaEnsino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência como Cozinheiro Líder, ter perfil de liderança e disponibilidade de horário.Salário a combinar + benefícios1 Vaga

Atendente de CafeteriaEnsino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: saber usar o computador, aceita experiência com delicatessen ou lanchoneteSalário a combinar + benefícios1 Vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento pacote office e disponibilidade de horárioSalário R$1.749,00 + benefícios3 Vagas

Auxiliar Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino médio completo, 6 meses de experiênciaSalário R$1.393,32 + benefícios3 Vagas

Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horárioSalário R$1.393,32 + benefícios3 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso a Estrada do cocoSalário R$1.320,00 + benefícios1 Vaga