Simm oferece 50 vagas de emprego para esta sexta-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 50 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira, 21. Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Agente de portaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.375,61 + benefícios

2 vagas

Copeiro de hospital

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter curso na área.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Costureira de máquinas industriais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento nas máquinas overloque, galoneira, reta, interlock e pespontadeira.

Salário R$1.486,47 + benefícios

1 vaga

Ajudante prático de hidráulica

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.400,22

3 vagas

Ajudante prático de elétrica

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.400,22

3 vagas

Encanador predial

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$2.229,58

3 vagas

Almoxarife

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1801,10

1 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Confeiteiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Supervisor financeiro na área de Saúde

Ensino superior completo em Administração ou Gestão Financeira, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência na área financeira de hospital ou clínica.

Salário R$4.000,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível: CNH B definitiva e experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter experiência com fogão e grelha, vaga zoneada para bairros próximos à Avenida Tancredo Neves.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência ou como Barman ou como Auxiliar de Barman imprescindível ter disponibilidade total de horário.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de padeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com boleamento e noções de fermentação, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Analista de Marketing (vaga de estágio)

Ensino superior incompleto em Publicidade e Propaganda (estar cursando a partir do 3º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento pacote Office.

Bolsa: R$700,00 + transporte

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Camaçari.

Salário R$1.321,00 + benefícios

2 vagas

Preparador de para-choque de veículos

Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Capoteiro

Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador comercial na área de Saúde

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível: experiência na área comercial de hospital ou clínica e com operadoras de planos de saúde

Salário R$4.000,00 + benefícios

1 vaga

Cumim

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do Rio Vermelho e bairros próximos.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do Rio Vermelho e bairros próximos.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Técnico eletricista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e experiência no ramo de energia solar.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercearia

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com atendimento ao público, manuseio do forno para produção de pães, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de logística

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso e fácil acesso a região de Porto Seco Pirajá.

Salário R$1.393,32 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de costura

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência nas máquinas caseadeira e botoneira

Salário R$1.353,97 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar prático mecânico de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de monitoramento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

3 vagas