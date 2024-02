Simm oferece 60 vagas para esta quarta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 60 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira, 31. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Encarregado de mercearia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Atuação na área de mercearia, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: R$2.876,00 + benefícios

Vagas: 2

Encarregado de frios

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Atuação na área de frios, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: R$2.876,00 + benefícios

Vagas: 2

Dedetizador

Requisitos: Ensino fundamental completo.

Imprescindíveis: CNH A e B, possuir moto.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Local: Vilas do Atlântico.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Local: Bairro de Tancredo Neves.

Salário: R$1.711,00 + benefícios

Vagas: 3

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Local: Bairro de Tancredo Neves.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Experiência com carga e descarga, disponibilidade para trabalhar no Itaigara e em fechamento de loja.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Vaga Zoneada: Calabetão, Santo Inácio, Mata Escura, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Tancredo Neves, Sussuarana.

Salário: R$1.449,30 + benefícios

Vagas: 1

Agente de crédito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Atuação com crédito consignado, conhecimento no sistema PROMOSYS.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Conhecimentos: Pacote Office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Experiência na área de restaurante.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Arquiteto (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Arquitetura e Urbanismo (cursando a partir do 3º semestre à noite), sem experiência.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

Vagas: 1

Instalador de rede de telecomunicações em fibra ótica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: CNH B e curso de redes.

Salário: R$1.466,52 + benefícios

Vagas: 2

Preparador de para-choque de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Manobrista (vaga temporária para o período de carnaval)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, habilidade com veículos automáticos e manuais.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 8

Caseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: Disponibilidade para dormir no local de trabalho (Estrada do Coco - Vilas de Abrantes), habilidade para manutenção em geral.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de roupa feminina (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindível: Experiência com vendas de roupas femininas.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Local: Zoneada para moradores da região da Suburbana ou Calçada.

Disponibilidade: Trabalhar à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de betoneiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Eletromecânico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Imprescindíveis: CNH AB e curso técnico completo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de gerência de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (cursando a partir do 2º semestre), seis meses de experiência.

Conhecimentos: Pacote Office.

Disponibilidade: Fechamento de loja.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Designer gráfico (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Publicidade e Propaganda, Administração, Comunicação Social ou áreas afins (a partir do 3º semestre), sem experiência.

Conhecimentos: Photoshop, Illustrator, Premiere.

Bolsa: R$800,00

Vagas: 1

Assistente de mídias sociais (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Publicidade e Propaganda, Administração, Comunicação Social ou áreas afins (a partir do 3º semestre), sem experiência.

Conhecimentos: Photoshop, Illustrator, Premiere.

Bolsa: R$800,00

Vagas: 1

Servente de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de vendas de cartão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Disponibilidade: Trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 12