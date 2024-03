Sindicato responde advogado de Fábio Pipa: "falas desrespeitosas" | A TARDE

O Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia (ADPEB) se manifestou após as declarações do advogado do empresário Fábio Luiz Ceuta de Lacerda, criticando a delegada Marina Ouais, responsável pelo caso.

Conhecido como 'Fábio Pipa', ele é acusado de descumprir uma medida protetiva em favor dos pais e praticar maus tratos contra eles.

Na quinta, em entrevista coletiva, o advogado do empresário, Paulo Kléber Carneiro Carvalho Filho, chegou a dizer que iria "processar a delegada" Mariana Ouais e também negou todas as acusações, além de dizer que a magistrada deveria "estudar mais".

"Em nome de todas as delegadas e delegados da Polícia Civil, manifestamos total repúdio em relação às falas desrespeitosas proferidas à imprensa pelo advogado Paulo Kléber Carneiro Carvalho Filho, referente à prisão do empresário que foi realizada pela delegada Mariana Ouais, titular da 14ª delegacia territorial, que, no desempenho das suas atribuições, agiu dentro da legalidade exigida", disse o comunicado.



A ADPEB reforçou ainda que "Mariana Ouais é conhecida por todos os seus pares, por sua idoneidade e reputação ilibada" e que o sindicato não irá admitir nenhum tipo de desrespeito que desmoralize ou descredibilize a atuação da delegada.

"Informamos que o setor jurídico da ADPEB já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis no âmbito cívio e criminal, além da representação na ordem dos advogados da Bahia. Mais uma vez, lalentamos este infeliz episódio e reafirmamos nosso compromisso em trabalhar em prol da defesa dos delegados da Bahia e da sociedade baiana", completou.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais