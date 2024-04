Suspeito de armazenar pornografia infantil em Salvador é solto | A TARDE

O homem suspeito de pedofilia por suspeita de armazenar e compartilhar imagens de abusos sexuais contra crianças e adolescentes foi liberado em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 21. Morador do bairro do Arenoso, em Salvador, ele precisará usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares.

O advogado do suspeito, que foi identificado pelo prenome Alex, negou que o seu cliente tenha cometido o crime, já que nunca produziu, comprou ou vendeu imagens de violência sexual contra menores de idade.

“É extremamente importante esclarecer alguns fatos em relação ao senhor Alex e algumas inverdades que tem sido falado e vinculado em algumas mídias. Deixar bem claro que o senhor Alex não é pedófilo, ele jamais produziu, mercantilizou, comprou ou vendeu pornografia infantil. Isso estará comprovado em uma possível percepção penal que ele será submetido. Ele não é pedófilo, muito menos estuprador”, comentou o advogado à imprensa presente na saída da audiência de custódia.

"Meu irmão não é pedófilo, não é estuprador. O erro de Alex foi erro humano, que recebeu esse link e abriu. Meu irmão está sendo condenado sem ter direito a comprovar sua inocência", disse Andreia, irmã do suspeito à TV Record.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Alex aconteceu na quarta-feira, 20, no bairro do Arenoso após denúncia realizada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), no Disque 100.

No imóvel, foram realizadas buscas em computadores e celulares, onde os policiais encontram imagens de pornografia infantojuvenil. Os dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

A ação foi deflagrada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca).